Franklin David conta que recebeu convites para voltar à TV aberta

“Acho que consegui atingir um bom nível de maturidade com tudo que passei”, disse o apresentador.

Fim de ano está chegando e é hora de refletir sobre tudo que aconteceu em 2021 e fazer planos para o próximo ano. Franklin David conta que nesse período atingiu uma maturidade, inclusive para falar sobre sua vida pessoal sem tabus.

“Eu finalizo 2021 muito leve, seguro, feliz, preparado para um novo ciclo de vida em 2022. Acho que consegui atingir um bom nível de maturidade com tantas situações complicadas que passei nesses últimos anos, como perdas familiares e insatisfação profissional. Coisas ruins, que se vistas pelo olhar certo, te fazem crescer. E falar sem preocupação da minha vida pessoal acho que é uma das etapas que venci. Entendi que posso viver a minha vida sem ninguém ter nada a ver com isso. Só eu sou o responsável pelo rumo que ela pode tomar. A grande real é que quero viver tudo o que eu posso e que me faz feliz, não tenho mais tempo a perder”, reflete o apresentador.

David também revela onde passará o réveillon:

“Esse final de ano eu vou de Cruzeiro aqui mesmo pelo Brasil, visitando Salvador, o litoral norte de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. Esse era um planejamento para dezembro de 2020 que eu e o Vitor tínhamos feito, mas que pela pandemia não rolou. Quero me divertir muito com o Vitor. Essa viagem foi a primeira que marcamos quando nos conhecemos, então existe uma expectativa pra lá de especial”, conta David, que revela também seus rituais para a hora da virada.

“Eu já tive vários. Já usei cueca branca para trazer paz, amarela para dinheiro, já pulei ondas, já coloquei semente de romã na carteira. Esse ano, eu pretendo trocar uma ideia com Deus em um minuto de silêncio, para que eu possa agradecer, dizer o que sonho e pedir que ele abençoe aquilo que for do meu merecimento. E claro, pretendo beijar, e amar muito”.

David também está cheio de planos para 2022. Um deles é voltar à TV aberta. Para isso, ele precisa conseguir conciliar com o programa Aventureiros, que estreia em fevereiro.

“Entro em 2022 cheio de planos e já caminhando para a concretização deles. Um é a estreia do programa Aventureiros na TV, no Travel Box Brazil, em Fevereiro. O outro é viajar muito e visitar o máximo de lugares que eu puder, também já estou trabalhando para isso. Eu recebi duas outras propostas de projetos para TV aberta que são bem bacanas, mas precisaria conciliar com as viagens e o “Aventureiros”, então vamos torcer para que dê certo. E por fim, eu e o Vitor já moramos juntos, mas 2022 talvez seja o ano de deixar a coisa mais séria e oficializar nossa união”, destaca.

Outro desejo de Franklin é conhecer a Grécia

Outro desejo de Franklin é conhecer a Grécia. No país, ele até planeja oficializar sua união com o namorado Vitor Vianna.

“Esse é um dos destinos que sonho em conhecer. E por sorte, o Vitor também não conhece e quer muito ir. Quem sabe esse não será o destino da lua de mel, caso role oficialização da nossa união”, conclui.