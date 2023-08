Justiça recebe denúncia contra pai acusado de assassinar esposa e filha no Japão

O crime teria sido motivado pelo desejo da esposa de se separar exatamente pelo comportamento abusivo e violento do marido

A Justiça Federal no Paraná, nessa semana, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra Anderson Robson Barbosa acusado de assassinar, com golpes de faca, a esposa e a filha, de três anos. O caso ocorreu em agosto de 2022, na casa onde moravam em Osaka, no Japão.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pelo desejo da esposa de se separar exatamente pelo comportamento abusivo e violento do marido. Com o possível divórcio, Anderson temia que ele perderia o visto de permanência no Japão, onde já estava há mais de nove anos.

Após cometer os crimes, o acusado fugiu para o Brasil, o que motivou pedido de cooperação jurídica internacional proveniente da Agência Nacional da Polícia do Japão para que o Brasil assumisse a persecução penal instaurada contra o cidadão brasileiro. Depois de quase um ano foragido, Anderson foi capturado em julho deste ano, na cidade de São Paulo (SP), e encaminhado para a carceragem da Polícia Federal no Estado do Paraná. Ele está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais.

Na denúncia, o MPF imputa ao acusado a prática do crime de duplo homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas, e por ter matado a própria filha, menor de 14 anos de idade. Também qualificou o crime o fato de Anderson ter matado sua esposa no contexto de feminicídio, ou seja, de violência doméstica, e com menosprezo à condição de mulher.

Diante da gravidade delitiva, o MPF requer a manutenção da prisão preventiva do acusado, considerando o modo como fugiu do Japão e se escondeu no Brasil, condutas que evidenciam o risco de ofensa à ordem pública, e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. O MPF também requer a oitiva de testemunhas e peritos para fins de produção de todas as provas admitidas e a consequente condenação de Anderson Barbosa.

Crimes

Narra a peça acusatória que, na manhã do crime, o denunciado, em pleno café da manhã, matou sua esposa com diversos e violentos golpes de faca em várias partes do corpo, diante da filha única do casal. Logo em seguida, para assegurar a impunidade do crime com sua fuga do Japão para se esconder no Brasil, matou de forma brutal a própria filha, também com golpes de faca.

Após cometer os crimes, o acusado trancou o local e, em posse do celular da esposa, enviou mensagens para a mãe dela fingindo ser a vítima e falando que não fosse ao apartamento, com a intenção de ganhar tempo para fugir do Japão. Dois dias depois embarcou em avião no Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, com destino ao Brasil.