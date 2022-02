Justiça anula cláusulas abusivas em contrato da Sulamérica Saúde

A seguradora passa a ser proibida de pedir aviso prévio de 60 dias antes da ruptura de contrato e realizar cobranças de mensalidades extras

A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) obteve decisão judicial que anula cláusulas contratuais consideradas abusivas por parte da Sulamérica Companhia de Seguro Saúde.

A sentença, proferida em 16 de fevereiro, é resultado de ação civil pública que questiona cláusulas de rescisão nos contratos da modalidade empresarial voltados para micro e pequenas empresas.

A seguradora passa a ser proibida de pedir aviso prévio de 60 dias antes da ruptura de contrato e realizar cobranças de mensalidades extras. Em caso de cancelamento antes de completos 12 meses, a empresa não pode cobrar multas acima do triplo do valor médio de faturas já emitidas.

O valor máximo de 10% do valor remanescente foi estipulado como multa limite até a conclusão do prazo de 12 meses.

“Mesmo na ânsia de angariar o lucro, as operadoras de plano de saúde não podem ignorar a posição do consumidor, atropelando as regras legais, impondo, por meio de cláusulas contratuais, a sua astúcia”, afirmou o juiz da 13ª Vara Cível de Brasília.

A decisão é válida em todo o território nacional.