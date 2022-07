Junho registra maior número de viajantes em voos internacionais desde fevereiro de 2020

As rotas estrangeiras com maior movimentação de passageiros, todas saindo de Guarulhos, foram para Buenos Aires, com 58 mil passageiros

Mônica Bergamo

São Paulo, SP O mercado brasileiro de voos internacionais registrou em junho deste ano o maior número de viajantes em destinos internacionais desde fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia de Covid-19. O volume de passageiros transportados chegou a 1,2 milhão segundo levantamento da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Espaços vazios em convenção de Bolsonaro motivam debate nas redes O número é 400% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado -embora ainda tenha ficado 36,3% abaixo em relação a junho de 2019. As rotas estrangeiras com maior movimentação de passageiros no mês, todas saindo de Guarulhos, foram para Buenos Aires, com 58 mil passageiros transportados, Madrid (54.463) e Miami (52.345). Em seguida ficaram Lisboa, Cidade do Panamá, Frankfurt, Santiago, Paris, Nova York e Doha, nesta ordem.