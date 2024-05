Jogadores de futsal são atingidos por enxurrada e precisam de resgate no RS

MARINHO SALDANHA

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS)

A delegação da ACBF, um time de futsal da cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, foi atingida por uma enxurrada quando retornava de uma partida no Paraná nesta terça-feira (30). Sem conseguir concluir viagem, o grupo precisou de resgate.

O time da ACBF retornava da cidade paranaense de Francisco Beltrão, onde empatou com o Marreco por 2 a 2 pela Liga Nacional de Futsal. Na altura Serra das Antas, no município de Veranópolis, o veículo que carregava o grupo foi atingido por um forte temporal e uma enxurrada.

A delegação presenciou deslizamentos de terra que impediram a sequência do caminho até Carlos Barbosa. Sem condições de retornar ou seguir em frente, eles precisaram seguir caminhando em meio a enxurrada, entre árvores e carros que foram arrastados.

Ao chegar em um ponto estável, o grupo recebeu resgate até o município de Veranópolis, onde permanecerá até que a situação nas estradas se normalize e a viagem possa prosseguir. Ninguém se feriu.

As tempestades que atingem o Rio Grande do Sul também causaram o adiamento do duelo entre Internacional e Juventude antes prevista para esta quarta (1º), pela Copa do Brasil. A delegação do time de Caxias do Sul não conseguiu descer a Serra até Porto Alegre.