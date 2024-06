JBS inicia doação de mil toneladas de proteína no RS com presença de Paulo Pimenta

A JBS deu início nesta segunda-feira, 3, à entrega de mil toneladas de proteínas destinadas a 590 cozinhas comunitárias no Rio Grande do Sul, informou a empresa em nota. A ação tem por objetivo apoiar a produção de mais de 6,5 milhões de refeições para pessoas afetadas pelas enchentes no Estado.

O primeiro carregamento foi entregue em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com as presenças do CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, do presidente da Seara, João Campos, e do ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.

“Estamos aqui hoje porque é nosso papel contribuir com os esforços de todos aqueles envolvidos na missão de ajudar o Rio Grande do Sul. Não apenas para apoiar aqueles que precisam agora, mas também para fazer parte da reconstrução do Estado”, afirmou Tomazoni, na nota.

Em 27 de maio, após encontro entre representantes do agronegócio e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, empresários do setor se comprometeram a doar mais de 2 mil toneladas de proteína animal, com a JBS tendo informado que entregaria mil toneladas.

Além das doações de proteínas, a JBS está disponibilizando sua infraestrutura logística para facilitar a distribuição de doações de outras empresas às cozinhas comunitárias.

A iniciativa faz parte da campanha “Fazer o Bem Faz Bem”, que também antecipou o 13º salário dos colaboradores da JBS no Estado.

Adicionalmente, a empresa doou mais de um milhão de itens de higiene e limpeza, 450 mil litros de água e 3 mil colchões e cobertores. Internamente, a JBS arrecadou 240 toneladas de doações entre seus colaboradores em todo o Brasil. A companhia conta com unidades em 20 municípios do Rio Grande do Sul.

“O Rio Grande do Sul é um Estado extremamente relevante para as operações da JBS e estamos comprometidos em oferecer todo o suporte possível para atenuar a dor do povo gaúcho e para que a região se recupere o quanto antes”, acrescentou o CEO da JBS.

Estadão Conteúdo