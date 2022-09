Em livro, Jamil Chade e Juliana Monteiro refletem sobre contradições, sonhos e destinos do Brasil 

As cartas mostram as inquietações, expectativas e incertezas do momento histórico de transição em que vivemos

Ao Brasil, com amor é uma ode ao afeto. É, ao mesmo tempo, um levante contra as desigualdades, contra o ódio, contra a fome. E é, principalmente, uma declaração ao Brasil, terra natal dos jornalistas Jamil Chade e Juliana Monteiro, que escreveram a quatro mãos esse livro, no qual compartilham impressões sobre temas que vão das injustiças e contradições da sociedade à preocupação com a situação sociopolítica do país e do mundo.

Ao Brasil, com amor, uma publicação da Autêntica Editora, reúne a correspondência trocada pelos jornalistas, ambos residentes na Europa – ele em Genebra; ela, em Roma – entre setembro de 2021 e julho de 2022. Começa, portanto, no verão europeu pós-vacina e se encerra às vésperas das eleições brasileiras de 2022. As cartas mostram as inquietações, expectativas e incertezas do momento histórico de transição em que vivemos.

Os olhares refletem sobre o que é viver fora do seu país de origem. “Quais dos problemas atuais serão resolvidos dentro de fronteiras ou a partir da divisão entre nós e eles? Entre estrangeiros e locais? Clima, terrorismo, narcotráfico, fluxo imigratório, vírus, a imoral desigualdade na distribuição de vacinas. Todos eles debocham do que chamamos de identidade nacional ou fronteiras”, escreve Jamil Chade no capítulo Uma ficção como qualquer outra nacionalidade.

Ou o orgulho da brasilidade, como diz Juliana Monteiro, já nas páginas finais, em que convoca o leitor ao otimismo. “A brasilidade é o escudo que construímos contra a opressão colonial, nosso símbolo maior de resistência, laço que forjamos para reconstruir as identidades fragmentadas pela diáspora da qual é feito o nosso DNA. Isso que não cabe nas cores básicas da bandeira e em nenhum patriotismo boboca, que não se exprime na pretensão do hino nacional nem em slogans sem poesia como ‘ordem e progresso’ ou ‘Brasil acima de tudo’.”

Ao Brasil, com amor é um convite à luta, ao retorno das utopias e à construção coletiva de respostas que deem conta de um mundo transformado por tantos

acontecimentos. É também um chamado à delicadeza, à liberdade e ao amor, afinal, “falar de amor num tempo de ódio é prioritário”, como escreve Renato Janine Ribeiro, que assina o texto de apresentação. Ao Brasil, com amor recebe a chancela de dois outros grandes nomes: Ailton Krenak, que assina a orelha; e Cristina Serra, responsável pela contracapa.

SOBRE OS AUTORES

JAMIL CHADE, jornalista paulistano, tem testemunhado parte dos acontecimentos que marcaram os últimos 20 anos. Com passagens por mais de 70 países, hoje vive na Suíça e, de seu escritório na sede da ONU em Genebra, tem contribuído com veículos internacionais como The Guardian, El Pais, BBC, CNN, Le Temps, Swissinfo, CCTV, Al Jazeera, France 24, além de manter colunas no UOL e no Grupo Bandeirantes. Foi eleito duas vezes o melhor correspondente brasileiro no exterior e selecionado como um dos 40 jornalistas mais admirados no país. É autor de outros sete livros, três dos quais foram finalistas do Prêmio Jabuti.

JULIANA MONTEIRO é jornalista e escreve literatura. Nasceu em Brasília, onde manteve, por uma década, a Rayuela, uma livraria e espaço cultural que atraiu para a capital do Brasil escritores, artistas, cronópios, menestréis e vagabundos geniais. Mora atualmente em Roma. Antes viveu em Londres. É mãe de Gael e Anita. Escreve na Revista Pessoa e troca cartas para compartir o espanto, desde quando a incerteza de que o escrito chegaria a tempo. Disso ainda desconfia