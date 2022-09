Don Romano lança dois rótulos de vinhos em celebração aos seus 34 anos

Além da novidade, os comensais poderão saborear o festival de camarão e massas até o dia 30 de setembro

O restaurante Don Romano, com unidades na Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras, um dos mais tradicionais da capital federal, está fazendo aniversário. São 34 anos de história em Brasília. Para celebrar a data, a casa acaba de lançar dois rótulos de vinhos da marca, em parceria com a importadora Porto a Porto.

O primeiro, o Don Romano Bianco Vino Italiano (R$75), é um vinho fino branco seco. Já o segundo é Don Romano Rosso Vino Italiano (R$82), um tinto seco produzido com uvas Sangiovese. As bebidas trazem um teor alcoólico de 12%. “Como uma autêntica cantina italiana, nossos pratos mereciam ser harmonizados com um belo e saboroso vinho. Com uma história de 34 anos, a Don Romano sempre priorizou a qualidade e esse carinho com o público. Esses rótulos, além de elevarem ainda mais o patamar do restaurante, também é um presente para os clientes e para a cidade, que sempre foram tão acolhedores conosco”, conta a restauratrice Mariana Miranda, à frente da marca.

Ambos são produzidos pela Due Mari/Castellani, uma das maiores vinícolas da Itália. Segundo o Wine Enthusiast Magazine, portal dedicado ao mercado de vinhos, Castellani é membro proeminente da comunidade vinícola da Toscana há quase um século. Esta antiga empresa familiar trabalha por uma posição como um dos maiores produtores de vinho da Itália, completa o veículo. “Ter dois rótulos de produção da Castellani é uma honra para nós, pois isso só reforça nossa busca pelo que há de melhor no mercado para oferecer ao nosso público”, destaca Mariana.

Festival de camarão e massas

Até o dia 30 de setembro, o restaurante Don Romano promove o festival de camarão e massas em celebração aos seus 34 anos. O cardápio traz diversos pratos elaborados especialmente para a ocasião. A novidade sai no valor de R$145 para duas pessoas. “O Don Romano já faz parte da história da cidade e da memória afetiva de muitos brasilienses. Alguns de nossos pratos viraram os preferidos de muitas famílias que passaram por aqui. Nada melhor do que comemorar essa data com quem sempre esteve ao nosso lado, que são os clientes. Temos muito a agradecer”, explica a restauratrice Mariana Miranda.

Entre os pratos, os comensais poderão optar por Spaghetti al Pomodoro e Gamberi (molho de tomates com camarões, tomate seco e rúcula), Linguine Terra e Mar (camarão, frango, cebola roxa, pimentões, molho de tomate e ervas), Fettuccine Alfredo e Gamberi (creme reduzido, vinho branco e camarões), ou Fetuccine Aglio Olio e Gamberi (camarão, alho e óleo com brócolis.

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078

(Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria