Mezanino dá 20% de desconto para clientes do BRB

Para obter o desconto, basta apresentar o BRBcard ao fechar a conta e usá-lo para o pagamento, em débito ou crédito

O Mezanino Gastrobar terá um desconto especial de 20% sobre o valor da conta para os clientes BRB – Banco de Brasília ao longo do mês de setembro. O desconto celebra os 56 anos que o Banco completa no dia 1º/9 e será uma oportunidade e tanto para os clientes conhecerem os pratos de alta gastronomia da casa. Para obter o desconto, basta apresentar o BRBcard ao fechar a conta e usá-lo para o pagamento, em débito ou crédito.

Localizado no rooftop da Torre de TV, o gastrobar oferece pratos que incorporam elementos da cozinha contemporânea, peruana, francesa e brasileira, além de elementos que homenageiam as regiões Norte e Nordeste do país.

Além do novo cardápio, criado recentemente, a casa lançou novas ações para celebrar os bons momentos do início ao fim da semana. Entre eles, a Terça dos Vinhos, com desconto em rótulos da casa e degustação dos dois vinhos da semana às terças, a partir das 19h30, por R$ 89. Além disso, entre terça e quinta-feira, das 17h às 20h, o espaço oferece um Happy Hour com desconto de 30% nos drinques da casa e 50% nas cervejas Beck’s. Aos domingos, a sugestão é aproveitar os combos do serviço de brunch, que funciona das 9h às 14h, com opção de pão de queijo, croissant, toasts e outras delícias preparadas pela casa.

O Mezanino é uma das iniciativas do projeto Torre 360 BRB, responsável pela atual gestão da Torre. Além da gastronomia, o espaço é conhecido por ser um ponto cultural na cidade, com shows de DJs e artistas da cena local, nacional e internacional.

Serviço

Mezanino Gastrobar

Onde: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília Funcionamento: terça-feira a domingo

terça-feira a domingo Mais informações e horários: @meza.nino ou (61) 99167-7812

@meza.nino ou (61) 99167-7812 Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos.