Italiano procurado pela Interpol é preso pela Polícia Federal em Camboriú (SC)

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Federal (PF) prendeu um italiano procurado pela Interpol em um condomínio de luxo na cidade de Camboriú, em Santa Catarina.

Coordenada pela PF, a operação resultou na captura do criminoso, que já havia sido condenado na Itália por associação criminosa e tráfico transnacional de drogas.

As investigações tiveram início após a inclusão do cidadão italiano na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as diligências, a PF descobriu que ele atuava no litoral catarinense, lavando dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Além disso, foi identificado que o fugitivo possuía um significativo patrimônio sem origem legal, incluindo imóveis, veículos de luxo e embarcações.

O preso foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Itajaí, onde as providências de polícia judiciária serão adotadas. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará a extradição para a Itália.