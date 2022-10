Intoxicação de cães: mais uma empresa anuncia recolhimento de petiscos

Conforme a empresa, a presença de propilenoglicol contaminado foi verificada após análises feitas por técnicos contratados

Mais uma empresa anunciou o recolhimento de petiscos para animais após os casos envolvendo intoxicação de cães por suspeita de ingestão de produtos contaminados. Em comunicado no site e nas redes sociais, a Balance anunciou nesta semana o recall imediato de três lotes do produto Balance Bifinhos. Ao menos 54 mortes suspeitas de pets são investigadas em todo o País.

Conforme a empresa, a presença de propilenoglicol contaminado foi verificada após análises feitas por técnicos contratados. “Em setembro, tão logo recebemos resultados conclusivos que apontaram a presença de etilenoglicol em lotes do Snack Dental Balance, iniciamos o recolhimento (recall) desses produtos do mercado e das casas dos consumidores”, disse o comunicado.

Na segunda quinzena de outubro, também foi detectada a substância na linha de bifinhos da Balance, o que levou a empresa a pedir a suspensão imediata de três lotes:

“Importante ressaltar que qualquer outro produto Balance que não seja o Snack Dental ou que não esteja entre esses três lotes de Bifinhos pode continuar sendo consumido pelo seu pet”, acrescentou em nota.

Além do recall de produtos por parte da Balance, a Bassar Indústria e Comércio Ltda, a FVO Alimentos Ltda, a Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais, a Upper Dog comercial Ltda e a Petitos receberam a determinação do Ministério da Agricultura para o recolhimento de produtos após a detecção do uso de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol (AD5035C22 e AD4055C21), fornecidos pela empresa Tecnoclean. Veja aqui a lista dos produtos recolhidos.

Utilizado pelo setor industrial na fabricação de alimentos para humanos e animais, o propilenoglicol é geralmente usado para ajudar na conservação de alimentos e dar maciez. É permitido desde que seja adquirido de empresas registradas. Já o monoetilenoglicol, conhecido também como etilenoglicol, é uma substância tóxica geralmente usada para refrigeração e encontrada em baterias, motores de carro e freezers ou geladeiras.

Em paralelo às investigações do Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou em 28 de setembro nova resolução que complementa medidas de fiscalização anteriores relacionadas ao propilenoglicol com indícios de contaminação com monoetilenoglicol. Com isso, ficam proibidos a distribuição, a comercialização e o uso, além de determinado o recolhimento, de todo o propilenoglicol que contenha números de lotes com os códigos 5053C22 e 4055C21 (acrescentado ou não por letras iniciais complementares) e dos produtos fabricados a partir deles. Veja aqui a lista atualizada

Anteriormente, em 12 de setembro, a Anvisa já havia suspendido a comercialização, distribuição, manipulação e uso de dois lotes do ingrediente propilenoglicol fornecido pela empresa Tecnoclean Industrial Ltda (AD5035C22 e AD4055C21), após ser identificada a contaminação da substância fornecida. A Tecnoclean, por sua vez, diz ter usado insumos importados.

Em outra decisão, em 22 de setembro, a Anvisa publicou resolução proibindo a comercialização, a distribuição e o uso das massas alimentícias da BBBR Indústria e Comércio de Macarrão Ltda (nome fantasia Keishi) fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto, assim como o recolhimentos dos produtos.

Veja a nota da Balance na íntegra:

Caso Etilenoglicol – Recall de Snack Dental e de três lotes do produto Balance Bifinhos



Em respeito a você e ao seu pet, viemos explicar alguns fatos e fazer um pedido importante diante dos casos de contaminação de produtos por etilenoglicol.



Assim como outras marcas, a Balance também comercializa produtos que são de fabricação de fornecedores terceirizados, como é o caso do Snack Dental e dos Bifinhos Balance.



Desde que os primeiros casos suspeitos vieram à tona, nós temos cobrado explicações desses fornecedores – Bassar, no caso do Snack Dental; e Patense, no caso de Bifinhos – e ambos nos asseguraram que os produtos deles que comercializamos não estavam com suspeitas de contaminação por etilenoglicol.



No entanto, respeitando os nossos valores inegociáveis de qualidade, segurança e integridade, optamos por conduzir análises técnicas próprias e independentes em ambas as linhas de produtos.



Em setembro, tão logo recebemos resultados conclusivos que apontaram a presença de etilenoglicol em lotes do Snack Dental Balance, iniciamos o recolhimento (recall) desses produtos do mercado e das casas dos consumidores.



Na segunda semana de outubro, viemos pedir a você, tutor, que suspenda imediatamente o consumo dos três lotes a seguir de Bifinhos Balance e acione os nossos canais de atendimento para que seja realizado um processo de recolhimento (recall) de todos os produtos Balance Bifinhos desses lotes. São eles:



– Balance Bifinhos Filhote Frango



LOTE 22V074



Fabricado em 15.03.2022



– Balance Bifinhos Carne Vegetais



LOTE: 22V085



Fabricado em 26.03.2022



– Balance Bifinhos Frango Assado



LOTE: 22V085



Fabricado em 26.03.2022



Importante ressaltar que qualquer outro produto Balance que não seja o Snack Dental ou que não esteja entre esses três lotes de Bifinhos pode continuar sendo consumido pelo seu pet normalmente, pois atendem rigorosamente aos nossos padrões de qualidade e controle, estando, portanto, dentro da conformidade de segurança.



Continuamos acompanhando e auxiliando as investigações junto ao MAPA e demais órgãos competentes, acatando todas as orientações e medidas responsáveis que nos são solicitadas.



Nos colocamos à disposição para lhe atender diretamente e tirar suas dúvidas por meio dos nossos canais de atendimento ao consumidor, no site, ou no número 0800 728 2822 (de segunda a sexta, das 8h30 às 17h).

Donos de cães passam a optar por alimentos naturais

Com a série de mortes de cães com suspeita de intoxicação por petiscos para pets, donos de animais de estimação alteraram a rotina de seus pets. Entre as mudanças, os tutores evitam snacks industrializados, recorrem a petiscos caseiros e até frutas.

Os fabricantes afirmam seguir padrões de qualidade e dizem que os clientes devem evitar somente os lotes especificados pelo governo. Já os especialistas alertam que os pets devem ingerir somente comida indicada por profissionais, mesmo quando se tratam de alimentos naturais.

Estadão conteúdo