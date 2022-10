Vento derruba bandeira do Brasil gigante que Bolsonaro mandou estender no Planalto

A bandeira foi posta em frente ao palácio no último dia 14 de outubro por ordem do presidente Jair Bolsonaro (PL)

A força do vento rasgou e derrubou, nesta sexta-feira (21), uma bandeira do Brasil gigante que havia sido colocada na fachada do Palácio do Planalto.

A bandeira foi posta em frente ao palácio no último dia 14 de outubro por ordem do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma bandeira semelhante foi posicionada no Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário. Bolsonaro desafiou numa transmissão nas redes sociais alguém a mandar retirá-las. Sem citar nomes, disse que ninguém teria coragem de fazer isso.

Nesta sexta, porém, o tempo fechou em Brasília e um forte vento levou parte da bandeira ficar caída.

A ideia de instalar a bandeira havia sido antecipada pelo próprio presidente em transmissão ao vivo em redes sociais com um grupo de apoiadores de Minas Gerais.

Desde 1987, os dois palácios são considerados Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Por isso, não podem ter suas dinâmicas arquitetônicas desrespeitadas.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, deveria haver uma autorização prévia do Iphan antes que as bandeiras fossem afixadas. No entanto, o pedido ainda está sendo analisado pelo órgão federal.

O governo disse ao órgão que as duas bandeiras gigantes do Brasil foram colocadas em frente aos dois palácios em comemoração ao Bicentenário da Independência e à Proclamação da República.

Uma decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará de negar pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV, para retirar a bandeira do prédio que abriga a chamada Igreja Mãe em Belém, que é a mais antiga Assembleia de Deus do país, foi usada como pretexto por Bolsonaro neste caso.

“Hoje por exemplo, não vi o final da decisão de uma juíza. Mas o PT entrou na justiça para que uma igreja lá de Belém do Pará, que tem uma bandeira enorme do Brasil na entrada, fosse retirada, porque o PT diz que aquilo é propaganda eleitoral para o JB [Jair Bolsonaro]. Dessa vez, a juíza agiu corretamente. É um símbolo nacional, é um orgulho vermos uma bandeira do Brasil por aí, em local de destaque e logicamente temos que tratar de forma respeitosa. Mas o PT quis retirar a bandeira de lá”, afirmou o presidente na transmissão.

E completou: “Hoje pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, pegar uma usada, enorme, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa”.