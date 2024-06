Inscrições para o Enem terminarão às 23h59 desta sexta-feira

Depois de prorrogadas, as inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta-feira, às 23h59. O prazo anterior era na sexta passada, mas o Ministério da Educação adiou para dia 14.

Com isso, outras datas do cronograma do Enem também foram alteradas.

O fim do prazo desta sexta era apenas para estudantes do Rio Grande do Sul, que enfrentam os impactos das enchentes, no estado. E o MEC estendeu a mesma data limite para os demais estudantes do país.

Apesar das dificuldades, na sexta passada mais de 70% dos formandos da rede pública estavam inscritos.

Nesta sexta também é o último dia para quem quer atendimento especializado no dia das provas, e tratamento pelo nome social.

As provas serão aplicadas em dois domingos: 3 e 10 de novembro deste ano.

As inscrições devem ser feitas na página do participante, no site gov.br.

Não isentos devem pagar a taxa de inscrição até a quarta-feira da próxima semana, dia 19.

O pagamento dos R$ 85,00 pode ser via boleto, pix, cartão de crédito ou débito.