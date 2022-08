Inscrições para mais 6.765 vagas no Censo 2022 acabam nesta segunda

A pontuação máxima da titulação acadêmica é de dez pontos. O candidato a recenseador precisa ter um ou mais pontos

Natalie Vanz Bettoni

Curitiba, PR

Após desistências de pesquisadores do Censo Demográfico de 2022, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu concurso para 6.765 vagas temporárias, a maioria para o cargo de recenseador. As inscrições começaram na última quinta (25) e vão até esta segunda (29). Não houve inscrições no sábado ou domingo.

Interessados em uma das 6.514 vagas para recenseador devem ter ensino fundamental completo. Também há 251 vagas, para os cargos de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor, que exigem ensino médio completo.

INSCRIÇÃO DEVE SER FEITA PRESENCIALMENTE

Inscrições devem ser realizadas presencialmente, em um dos postos de inscrição do IBGE. Confira a localidade das vagas e o endereço de inscrição neste link.

Interessados devem comparecer ao posto de inscrição e entregar preenchido e assinado o formulário de inscrição que consta neste link.

Ao preenchê-lo, o candidato deve considerar somente a titulação de maior pontuação, sendo que as formações não são cumulativas.

O processo seletivo não envolve prova, mas somente a análise de títulos do candidato, com base em sua inscrição e documentação do histórico acadêmico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O recenseador recebe por produção e tem jornada de trabalho recomendável de no mínimo 25 horas semanais, além de participação obrigatória no treinamento. Sua remuneração pode ser estimada no site do IBGE: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html.

Para o cargo de agente censitário municipal, a remuneração é de R$ 2.100 mensais; para o de agente censitário supervisor, R$ 1.700. A jornada de trabalho obrigatória é de 40 horas semanais (8 horas diárias).

O candidato deve estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, ter no mínimo 18 anos e não ser sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas, incluindo MEI (Microempreendedor Individual).

O contrato terá vigência de 30 dias e o contratado será avaliado mensalmente. A previsão do contrato para recenseador é de até três meses, e para agente censitário é de até cinco meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA A PONTUAÇÃO DE CADA TÍTULO

A pontuação máxima da titulação acadêmica é de dez pontos. O candidato a recenseador precisa ter um ou mais pontos (ensino fundamental completo) e para agente censitário, cinco ou mais pontos (ensino médio completo).

Escolaridade – Pontos

Ensino fundamental (antigo 1º grau) completo – 1

Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto – 3

Ensino médio (antigo 2º grau) completo – 5

Curso de graduação (ensino superior) incompleto – 7

Curso de graduação (ensino superior) completo – 10

Interessados em um dos cargos de agente censitário se inscreverão da mesma forma, sendo que as vagas de agente censitário municipal serão oferecidas aos candidatos com melhor classificação no processo seletivo.

Confira o edital completo do concurso no site do IBGE (https://ftp.ibge.gov.br/edital/PSS_Censo_2022/PSS_Complementar_Censo_2022/18_2022/edital_2022_18_REC_ACM_ACS_edital_completo.pdf).