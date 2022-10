Inscrições para a Olimpíada do Bicentenário da Independência do Brasil vão até 9 de outubro

No próximo sábado (8), será realizada a segunda fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)

Estudantes de escolas públicas e privadas de todo país têm até o próximo domingo (9) para se inscreverem na Olimpíada do Bicentenário da Independência do Brasil. A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente pelo aluno, sem intermédio da escola, pelo site olimpiadabrasil.org.

A iniciativa é uma comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil e busca promover uma reflexão sobre a data histórica e seus desdobramentos. A realização é por parte dos ministérios da Educação (MEC), da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Turismo e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

As provas ocorrerão em quatro fases, virtuais e presenciais. A primeira será de forma remota e poderá ser realizada entre os dias 1 e 9 de outubro. A segunda ocorrerá de 20 a 27 de outubro. Já a terceira etapa está marcada para o dia 9 de novembro e a última em 1 de dezembro.

O conteúdo abordado abrange temas como literatura, pintura, matemática, história, geografia, geopolítica, música, entre outros. A Olimpíada, ainda, está dividida em duas categorias, júnior e sênior. No perfil júnior, o participante deve ter nascido a partir de 1 de janeiro de 2008. Já no sênior, o aluno não pode estar matriculado em algum curso superior e deve ter nascido entre 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2007.

Olimpíada Brasileira de Matemática

No próximo sábado (8), será realizada a segunda fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A iniciativa é considerada a maior competição científica do país e alcança, nesta edição, 99,78% dos municípios brasileiros.

Mais de 18,1 milhões de alunos de cerca de 54 mil escolas de todas as regiões do país participam da primeira fase da competição. Nesta segunda etapa, mais de 900 mil alunos de escolas públicas e privadas, de todo o Brasil, vão realizar a prova composta por seis questões discursivas. O exame é preparado em três níveis, obedecendo o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental), Nível 2 (8º e 9º anos do fundamental) e Nível 3 (ensino médio).

A Obmep foi criada em 2005 e é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovido com recursos do MEC e do MCTI.