‘Estar ao seu lado nesse momento é estar ao lado da democracia’, diz Lupi a Lula

Em encontro com o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, oficializou o apoio do petista no segundo turno e afirmou que a medida não é um favor, mas uma obrigação para derrotar o projeto do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. “Estar ao seu lado nesse momento é estar ao lado da democracia”, declarou o dirigente em pronunciamento à imprensa.

Lupi minimizou as recentes divergências do PDT com o PT. “Bolsonaro representa o que a gente lutou a vida toda contra. Eu falei ontem e repito: somos partidos de torturados, cassados e exilados, jamais estaríamos ao lado disso aí”, afirmou o dirigente.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, convidou Lupi a integrar a coordenação da campanha de Lula no segundo turno.

Estadão Conteúdo