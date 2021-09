Incêndio na Chapada dos Veadeiros já dura cinco dias e destrói 10 mil hectares

O capitão Luiz Antônio Dias Araújo, explicou que o combate às chamas se concentra atualmente na região do Vale do São Miguel

O fogo na Chapada dos Veadeiros já dura cinco dias e destruiu mais de 10 mil hectares de vegetação na região, o equivalente a 10 mil campos de futebol. O Corpo de Bombeiros de Goiás e brigadistas de diferentes instituições atuam no combate ao incêndio.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Luiz Antônio Dias Araújo, explicou que o combate às chamas se concentra atualmente na região do Vale do São Miguel, onde 35 militares usam sopradores e abafadores para tentar controlar o fogo. No total, uma força-tarefa com mais de 150 profissionais está trabalhando no local.

“Estamos combatendo aquela região com a missão de salvaguardar as fazendas, o patrimônio e a integridade física dos moradores e dos rebanhos criados por eles”, disse.

O fogo teve início no Vale da Lua no último domingo, 12, onde cerca de 100 turistas que estavam no local ficaram isolados na área e foram resgatados após cerca de 1h30 de espera. Na terça-feira, 14, o fogo tinha atingido 8 mil hectares e, por causa do incêndio, o Vale da Lua e a Cachoeira do Segredo foram fechados.

Na quarta-feira, 15, o incêndio provocou o fechamento do Parque Estadual Águas do Paraíso depois que uma linha de fogo com 7 quilômetros de comprimento começou a se aproximar da unidade.

