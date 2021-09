Plural Filmes lança a ”PLURALTEC”, série de cursos de qualificação para o mercado audiovisual

A PluralTec pretende ser referência no ensino das diversas técnicas e olhares críticos, múltiplos e plurais sobre o audiovisual

O audiovisual tem ganhado cada vez mais força e espaço no mundo, principalmente num momento em que as pessoas estão redirecionando muitos trabalhos para o meio virtual. Foi pensando em democratizar o conhecimento e reunir pessoas que buscam se especializar na área que a Plural Filmes, produtora de audiovisual com renomados produtos no mercado, lança a PluralTec, com aulas ao vivo e gravadas, possibilitando aprofundar aprendizados em conteúdos mais técnicos e desmitificar teorias.

Ao todo, serão 20 cursos com 24h de duração. Desenvolvida por professores, profissionais, técnicos e acadêmicos da área, PluralTec propõe uma imersão nas diferentes linhas temáticas, combinando aulas síncronas e assíncronas, divididas em 5 temas: Audiovisual é Técnica; Audiovisual é Arte e Crítica; Audiovisual Para Todos; Audiovisual é Contar Histórias; Audiovisual é Cidadania.

“A PluralTec é uma oportunidade para que pessoas deste Brasil plural em experiências e regionalidades se encontrem virtualmente para pensar, debater e discutir sobre o audiovisual. Propomos linhas temáticas que vão do assunto mais específico, como “ferramentas para o uso do foco na dramaturgia” até a ‘política e a estética das imagens’, passando pela “prática de inscrição de projetos culturais em editais de fomento”, comenta Ralf Tambke, um dos criadores da PluralTec e que dará o curso “A Iluminação para a Cinematografia”.

Demétrio Panarotto

Yasser Socarras

Márcia Paraiso

A documentarista e realizadora audiovisual, que junto com Ralf é sócia fundadora da produtora de conteúdo independente Plural Filmes, será professora no curso “Dirigindo o Real: Realização do Documentário, da Criação à Montagem”. Ela fala sobre a PluralTec:

“Pensamos em trabalhar com várias frentes de conhecimento e somar um público bem diversificado, desde os que já atuam no audiovisual e que buscam ampliar os conhecimentos, até quem é cinéfilo e gostaria de compreender mais a linguagem audiovisual. Também são cursos voltados para quem tem uma ideia de um documentário mas não sabe o que fazer para transformar em filme, ou, ainda, como escolas e professores podem utilizar o audiovisual na aplicação da lei 10.639/11.645, de combate ao racismo. Há cursos ainda para quem quer aprender como melhorar a sua imagem e do seu negócio, se utilizando da ferramenta audiovisual. Fomos somando um grupo potente de professores, de distintas formações, canalizando a energia para oferecermos cursos que de fato intensifiquem os conhecimentos de profissionais e cidadãos.”

Dilma Juliano e Daniel Medeiros

Ricardo Karam

“A criação de um Núcleo de Formação Audiovisual, a PluralTec, foi um grande desafio para a equipe da Plural Filmes. “Nosso objetivo é democratizar o conhecimento audiovisual, fornecendo conteúdo de qualidade para estudantes e profissionais da área e atingirmos também um público de outras áreas, como artistas, jornalistas, arquitetos, professores, etc”, diz Hélio Levcovitz, que coordena a comunicação da PluralTec. “Nossa experiência em sala de aula nos ajudou a traduzir o ensino presencial para o EAD, que deve permanecer daqui para frente com muita força em todas as áreas de ensino. Com um time de professores experientes, pretendemos oferecer a maior diversidade possível de conhecimento de qualidade para alunos de todo Brasil.”

Cursos

As inscrições podem ser feitas através do site www.plural.tec.br e, quem adquirir qualquer curso da PluralTec, terá o benefício de poder usufruir de um acesso gratuito ao conteúdo da Tamanduá TV, plataforma de streaming do Canal Curta que oferece séries e filmes sobre música, arte, cultura, história e muito mais.