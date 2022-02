Incêndio em apartamento no Jardim Paulista deixa 3 feridos em São Paulo

Dentre as vítimas, está um homem de 32 anos com queimaduras de segundo grau pelo corpo

Um incêndio em um apartamento em São Paulo deixou três pessoas com queimaduras na manhã desta sexta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 10h na avenida Brigadeiro Luís Antônio, na altura do Jardim Paulista. O fogo já foi apagado.

Ao menos dez viaturas estiveram no local. Dentre as vítimas, está um homem de 32 anos com queimaduras de segundo grau pelo corpo.

Os bombeiros informaram que o estado dele é grave e que ele foi enviado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo ou o estado de saúde das outras duas vítimas.