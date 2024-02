Incêndio de grandes proporções destrói galpão no Porto de Santos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência seguia em andamento por volta das 9h

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no Porto de Santos, litoral paulista, na madrugada desta segunda-feira, dia 19.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência seguia em andamento por volta das 9h, com o trabalho da equipe na região.

O local fica entre as ruas João Pessoa e Doutor Cochrane. Não há relatos de vítimas.

As chamas ainda persistiam no galpão no horário acima, embora a situação esteja sendo controlada, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao menos dez viaturas permaneciam na região. Os bombeiros também verificam se imóveis vizinhos foram atingidos pelas chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

Estadão Conteúdo