Imagens de satélite mostram cratera misteriosa avançar sobre cidade do interior de SP

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma cratera gigantesca, com quase 300 metros de comprimento, cresce rumo a cidade de Lupércio, no interior de São Paulo. O buraco, que tem origens desconhecidas, foi registrado por imagens de satélite.

A erosão avança em direção à uma área residencial do município que fica a cerca de 100 quilômetros de Bauru e tem 3.981 habitantes.

De acordo com a Prefeitura de Lupércio, a cratera surgiu em 2007 em uma propriedade rural privada no extremo sudoeste da cidade, mas aumentou após as fortes chuvas na região.

O município disse que já realizou algumas intervenções de contenção no local e que estuda a possibilidade de desapropriação da área para avaliar os riscos e tomar maiores providências.

Além dos 300 metros de extensão, o buraco tem aproximadamente 25 metros de largura e 15 metros de profundidade, conforme estima a prefeitura.