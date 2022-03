Igreja divulga nota de repúdio contra evento em Aracati (CE)

O evento está programado para acontecer entre os dias 15 e 17 de abril em um palco montado na Igreja Matriz

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Aracati/CE) e a Paróquia Santo Antônio (Majorândia – Aracati/CE) publicou uma nota de repúdio nesta sexta-feira (11). A indignação veio a partir da realização de um evento, com recursos municipais disponibilizado pelo prefeito Bismarck Costa Lima, chamado “Paixão no Aracati”.

Prefeito Bismarck Costa Lima / Foto: Divulgação Prefeitura

O evento está programado para acontecer entre os dias 15 e 17 de abril em um palco montado na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no Município de Aracati (CE). A programação conta com shows de Bell Marques, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Matheus Fernandes e Diego Facó, além das bandas regionais.

O evento ocorrerá conforme o decreto divulgado pelo Governador do Ceará, Camilo Santana, em 4 de março. Com verificação de imunização contra Covid. As divulgações usam a frase “A melhor Semana Santa do Estado”.

A nota publicada argumentou a situação da pandemia no município e considerou que as expressões “Paixão no Aracati” e “A melhor Semana Santa do Estado” feriam a sensibilidade religiosa dos cristãos.

Ainda foi pautado que as liturgias teriam horários convergentes com as comemorações e não poderiam ser canceladas. “As referidas celebrações fazem parte da tradição do Município, marcado notadamente por sua religiosidade.” justificou.

Ainda foi sugerido que os gastos seriam realizados com eventos secundários mesmo diante da miséria e precarização de políticas públicas do município.

Foi exigido a alteração das propagandas do evento e o respeito pelos horários das celebrações religiosas.

“Pedimos ao Deus de amor e misericórdia que mantenha nossos corações cheios do mesmo amor para bem celebrarmos a Páscoa de Jesus.” finalizou.

Confira a nota na íntegra: