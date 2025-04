IFSP abre processo seletivo para cursos técnicos no segundo semestre de 2025

LUCAS LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) está com as inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso no segundo semestre de 2025 em cursos técnicos nas modalidades concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.



A oportunidade é voltada a estudantes que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio, no caso da modalidade concomitante. Para os cursos subsequentes, podem se candidatar aqueles que já concluíram o ensino médio, independentemente do ano de conclusão.



O processo seletivo para os cursos técnicos no segundo semestre de 2025 oferece 2.120 vagas. Os cursos estão distribuídos entre diferentes áreas de formação, como técnico em mecânica, técnico em marketing, técnico em administração, técnico em eletroeletrônica, entre outros.



Há vagas nas 27 unidades do instituto federal no estado de São Paulo, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, São José dos Campos, São Carlos, Boituva.



As inscrições seguem abertas até o dia 4 de maio e devem ser realizadas no site do IFSP. A taxa de inscrição é de R$ 20.



A prova, marcada para 8 de junho, terá duração de até Três horas, com 30 perguntas de múltipla escolha.

Segundo o IFSP, as questões serão elaboradas com base em conteúdos de língua portuguesa e matemática, correspondentes ao que é ensinado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.





COMO SOLICITAR ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO



Para os candidatos que se enquadram nos requisitos de isenção da taxa de inscrição poderão solicitar o benefício até o dia 13 de abril.



Os pedidos de isenção da taxa são válidos para os candidatos que concluíram o ensino fundamental em escola pública ou com bolsa integral em instituições particulares. E os candidatos que têm renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277).

CALENDÁRIO DOS CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES DO IFSP SEGUNDO SEMESTRE 2025



– Período de inscrição: até 4 de maio

– Período de solicitação da isenção da taxa de inscrição: até 13 de abril

– Divulgação do horário e o local da prova: 5 de junho

– Aplicação da prova: 8 de junho

– Divulgação do resultado preliminar: 16 de junho

– Divulgação do resultado final e 1ª convocação para matrícula: 8 de julho

– Período de matrículas da 1ª convocação: 10 a 14 de julho