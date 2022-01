Identificada a 10ª vítima do desabamento de rocha em Capitólio

A tragédia ocorreu no último sábado (08), quando uma rocha se desprendeu de um cânion no Lago de Furnas e caiu em cima de três embarcações

Todas as dez vítimas fatais do acidente em Capitólio foram identificadas pelo Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (10).

A tragédia ocorreu no último sábado (08), quando uma rocha se desprendeu de um cânion no Lago de Furnas e caiu em cima de três embarcações.

No domingo (9), foram reconhecidos os corpos de cinco das vítimas: Júlio Borges Antunes, 68, natural de Alpinópolis (MG), Camila Silva Machado, 18, da cidade de Paulínia (SP), Mykon Douglas de Osti, 24, natural de Campinas (SP), Sebastião Teixeira da Silva, 64, natural de Anhumas (MG) e Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57, de Itaú de Minas (MG).

Na madrugada desta segunda foram identificados os corpos de mais três das vítimas: Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14, natural de Alfenas (MG), Geovany Teixeira da Silva, 38, nascido em Itaú de Minas (MG) e Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35, da cidade de Passos (MG) e Rodrigo Alves dos Anjos, 40, da cidade de Betim (MG).

Até o momento, o nome, idade ou local de nascimento da última vítima não foi divulgado pela polícia. “A Polícia Civil de Minas Gerais identifica a última vítima do acidente em Capitólio, no sudoeste do estado, sendo todos os 10 corpos identificados por meio da datiloscopia. A equipe da PCMG atuou na identificação de sete vítimas e contou com o apoio da Polícia Federal na identificação de outras três vítimas”, explicou a corporação nas redes sociais.

Com informações da FolhaPress