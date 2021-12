Ibama comunica invasão de estorninhos no Brasil

O primeiro registro da ave no país, considerada de caráter invasor, ocorreu em 2014 – atualmente, sua presença está restrita aos municípios fronteiriços ao Uruguai

Nesta quinta-feira (16), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) certificou a a presença no Brasil do pássaro de espécie Sturnus vulgaris, conhecida por “estorninho”.

Por se tratar de um processo em estágio inicial, o Ibama está reunindo informações sobre a biologia e extensão da espécie. Sendo assim, foram iniciadas tratativas com instituições de pesquisa e demais setores do Poder Público que possuem competência na matéria, a fim de adotar medidas coordenadas para a detecção precoce de ocorrências, controle e comunicação social. Tais técnicas são baseadas na Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, aprovada pela Resolução Conabio nº 07, de 29 de maio de 2018.

O combate às invasões biológicas é uma das principais medidas de proteção à biodiversidade nativa e é um compromisso assumido pelo Brasil a partir da ratificação da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).

Com informações do Ibama)