Hotel no Brasil é eleito o melhor do mundo por turistas

O hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito o melhor do mundo pela terceira vez consecutiva, segundo ranking elaborado pelo site de viagens Tripadvisor. A lista, denominada Travellers’ Choice, é realizada anualmente e elege os melhores hotéis, destinos, atrações turísticas e restaurantes, de acordo com as avaliações dos viajantes na plataforma. Os eleitos são escolhidos com base avaliações dos viajantes coletadas durante 12 meses, além da análise editorial da plataforma.

O Colline de France obteve 4.252 avaliações cinco estrelas. Além do hotel de Gramado, o Brasil conta com mais um hotel entre os 15 primeiros da lista: o Salinas Maragogi All Inclusive Resort, de Maragogi, em Alagoas, que ficou em 13º (veja o ranking no fim do texto).

Colline de France, o número 1

O Tripadvisor descreve o hotel Colline de France como um “ambiente agradável, onde você encontra uma mistura de sofisticação e conforto”. A acomodação possui quartos luxuosos, com camas grandes, cosméticos de marca, espumantes de cortesia para os hóspedes e a possibilidade de tomar o café da manhã ao som de piano.

O Colline de France tem ainda piscina e sauna úmida, além de um centro de bem-estar que oferece dez tipos de massagens diferentes e outros 13 tratamentos corporais e faciais.

O hotel é pequeno e tem um total de 34 suítes, todas inspiradas na cultura francesa, que vão de 22 metros quadrados a 42 metros quadrados. Há seis suítes imperiais, que possuem decoração exclusiva e móveis sofisticados que remetem ao tempo do império. As diárias partem de R$ 1.700 para até três pessoas.

Salinas Maragogi All Inclusive Resort, 13º

O brasileiro Salinas Maragogi All Inclusive Resort, em Maragogi, Alagoas, aparece em 13º no ranking. Segundo o Tripadvisor, o hotel é “um ambiente fantástico”. Próximo ao mar, ele dá acesso à praia e tem uma piscina para adultos e uma piscina infantil separada. O espaço conta ainda com toboágua, quadra de tênis e canoagem.

O resort conta com 66 mil metros quadrados e é cortado ao meio pelo rio Maragogi. Só de estrutura de lazer (quadras esportivas e outros), são 1.500 metros quadrados. Assim como o Colline de France, as diárias partem de R$ 1.700 para até três pessoas.

Veja a seguir a lista dos 25 melhores hotéis do mundo segundo o TripAdvisor.

Os melhores hotéis do mundo

1 – Hotel Colline de France – Gramado (RS)

2 – Oblu Select Lobigili – Malé, Maldivas

3 – La Siesta Hoi Na Resort &Spa – Hoi Na, Vietnã

4 – Adiwana Suweta – Bali, Indonésia

5 – Iberostar Grand Packard – Havana, Cuba

6 – Emerald Madives Resort & Spa – Fasmendhoo, Maldivas

7 – La Siesta Classic Ma May – Hanói, Vietnã

8 – Secrets Akumal Riviera Maya – Akumal, México

9 – Padman Resort Ubud – Bali, Indonésia

10 – Sofitel Mexico City Reforma – Cidade do México, México

11 – Chandys Windy Woods – Chithirapuram, Índia

12 – Voyage Belek Golf And Spa – Belek, Turquia

13 – Salinas Maragogi All Inclusive Resort – Maragogi, Brasil

14 – Hyatt Centric San Isidro Lima – Lima, Peru

15 – Romance Istanbul Hotel – Istambul, Turquia

16 – Corpo Santo Lisbon Historical Hotel – Lisboa, Portugal

17 – The Ritz-carlton Dubai – Dubai, Emirados Árabes

18 – Jaya House River Park – Siem Reap, Camboja

19 – Mystique Trinidad La Popa by Royalton – Trinidad, Cuba

20 – Conrad Abu Dhabi Etihad Towers – Abu Dabi, Emirados Árabes

21 – Bucuti & Tara Beach Resort Aruba – Palm/Eagle Beach, Aruba

22 – Mandarin Oriental, Hong Kong – Hong Kong, China

23 – Steigenberger Coraya Beach – Marsa Alam, Egito

24 – Sol Oasis Marrakech – All Inclusive – Marrakesh, Marrocos

25 – Kempinski Hotel Soma Bay – Soma Bay, Egito

Estadão Conteúdo