Hospital é evacuado após incêndio no Pará, 250 pacientes são transferidos

MAURÍCIO BUSINARI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Cerca de 250 pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém (PA), tiveram que ser evacuados da unidade após um incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (12).

O incêndio começou por volta da 1h30 da manhã, e foi causado por um curto-circuito em uma incubadora na ala de obstetrícia/neonatal da unidade.

Cerca de 250 pacientes foram removidos da unidade de saúde no momento do incêndio, que ainda tem as causas investigadas.

Ao UOL, a secretária municipal de Saúde, Irlaine Maria Figueira da Silva contou que uma médica de plantão presenciou o momento em que a fiação elétrica da incubadora superaqueceu, iniciando o curto-circuito.

“Ela viu quando a fiação deu um ‘pipoco’ e rapidamente retirou a criança que estava na incubadora e levou para um local seguro. O fogo, porém, começou a se alastrar para outra área, onde as mães estavam internadas, e rapidamente começamos a evacuar toda a unidade”, disse Irlaine Silva, secretária municipal de Saúde de Santarém.

Segundo Irlaine, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas. Ninguém ficou ferido no incêndio ou na operação de remoção dos internados.

A secretária explica que o hospital municipal da cidade é referência naquela região do Pará e muitos pacientes, de diversas áreas próximas, buscam a unidade para atendimento.

Segundo Irlaine, existem, no momento, apenas duas opções para recebimento dos pacientes: os hospitais regionais do Baixo Amazonas e do Tapajós.

HOSPITAL DE CAMPANHA

Um hospital de campanha foi improvisado no Ginásio Estadual do Oeste do Pará para atendimento dos pacientes. Alguns foram transferidos para unidades regionais, mas ainda há 250 aguardando o deslocamento.

O governador do Pará, Helder Barbalho, declarou hoje em um post nas redes sociais que está indo a Santarém para acompanhar as providências que estão sendo tomadas.

“Já telefonei ao Prefeito Nélio Aguiar e informei que o Governo do Estado dará todo apoio necessário ao município”, disse Helder Barbalho, governador do Pará.