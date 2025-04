Homem suspeito de assassinar Zezinho do Ouro é preso em Uberlândia (MG)

ANA BEATRIZ GARCIA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Foi preso no dia último dia 5, em Uberlândia (MG), Leonardo Ferreira da Silva, que, segundo a polícia, confessou ser o assassino do empresário José Gonzaga Moreira, o Zezinho do Ouro. Ele morreu nas dependências de seu prédio, em Santana, na zona norte de São Paulo, em dezembro de 2024.

Na ocasião, Leonardo foi ao edifício para dar uma falsa entrevista a Zezinho. Ele se passava por um jovem vítima de suposto abuso sexual cometido por Edimilson da Bahia de Lima Gomes (PT), atual prefeito de Correntes, na região de Garanhuns (PE). Zezinho do Ouro nasceu na cidade e costumava fazer denúncias de questões locais em seu canal no YouTube.

Para chegar a Zezinho, segundo a investigação, Leonardo utilizou um nome falso, de uma pessoa da cidade pernambucana que já afirmara ter sido vítima de abuso por parte de Edimilson. Em vídeo publicado em 5 de novembro, Zezinho mandara um recado direto para o prefeito, afirmando que mostraria o que ele havia feito cinco anos antes.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Leonardo.

A família desconfia que Edimilson seja o mandatário e chegou a pedir sua prisão temporária no fim do ano, por considerar haver fortes indícios.

Segundo Ivalda Oliveira Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o nome do mandante do assassinato ainda não passa de especulação.

À Folha de S.Paulo Edimilson negou participação no crime e disse ter tomado conhecimento da morte pela imprensa. “Edimilson lamenta o ato de extrema violência e espera que o caso seja devidamente apurado e os culpados punidos no rigor da lei”, diz nota encaminhada pela assessoria do petista.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança do prédio de Zezinho do Ouro mostram Leonardo transitando pelo local e até descendo de elevador com a vítima, antes da liberação para sua saída.

Segundo a polícia, ele efetuou cinco disparos antes de sair e se dirigir à rodoviária, partindo então para Uberlândia.

De acordo com o delegado Carlos Antônio Fernandes, da Polícia Civil de Minas Gerais, Leonardo foi identificado a partir de outros homicídios ocorridos em Uberlândia, especialmente o da vítima Lázaro Antonio, em 18 de fevereiro.

Segundo nota da polícia, “logo após o crime os policiais civis da Delegacia de Homicídios iniciaram o trabalho investigativo, colhendo-se imagens que capturaram o crime e rota de fuga do autor, que utilizou uma motocicleta Honda/Twister de cor preta. Com o decorrer das investigações, descobriu-se que o autor seria responsável pela morte de José Gonzaga Moreira, vulgo ‘Zezinho do Ouro’, ocorrido na cidade de São Paulo”.

A Delegacia de Homicídios de Uberlândia então fez contato com o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) de São Paulo, por meio da delegada Nayara Nogami.

As corporações trabalharam em conjunto nas investigações, até a identificação de Leonardo como autor dos homicídios.

Em buscas realizadas na casa dele, foram encontradas armas, munições e drogas.

Leonardo confessou outros homicídios, que teriam sido cometidos mediante pagamento, segundo a polícia, que analisa informações e objetos eletrônicos apreendidos com ele.

Zezinho do Ouro tinha extenso histórico nos anais da polícia paulista, atuando como informante policial e delatando esquemas de corrupção envolvendo cerca de 40 policiais nos anos 1990. Ele chegou a sofrer um atentado, mas sobreviveu.

Na década de 2010 ele voltou a figurar em diversas investigações e litígios judiciais, suspeito de ser a liderança de um grupo atuante na grilagem de terras.