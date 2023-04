Homem que atropelou jogador do Corinthians tinha cocaína no sangue

O condutor do carro, conseguiu um alvará em março e está respondendo pelo crime em liberdade. Uma nova audiência está marcada para outubro

O motorista que atropelou e matou Yago Rafhael da Silva Alves, jogador do Corinthians qeu tinha apenas 16 anos, estava drogado. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), ele havia consumido cocaína. Além de Yago, outras três mulheres também morreram no acidente.

O acidente aconteceu em 12 de fevereiro e, segundo imagens, Fabio Sousa da Silva, o motorista, perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio de quatro pessoas.

O condutor do carro, conseguiu um alvará em março e está respondendo pelo crime em liberdade, mas não tem permissão de dirigir e nem de sair do país. Ele passará por nova audiência em outubro.

Segundo um dos sobreviventes do acidente, o motorista estava ‘fazendo gracinhas’ na direção antes de capotar o veículo. Eles estavam saindo de um evento no momento do ocorrido. A defesa de Fabio alega que um buraco no asfalto teria sido a causa.

Yago estava no 2º ano do Ensino Médio e tinha ganhado uma bolsa de estudos do Corinthians. Ele saía de casa às 4h30 para ir à escola, seguia para o treino e voltava apenas às 22h, e tinha como ídolo o português Cristiano Ronaldo.

Naquela noite, ele havia saído com os amigos para comer pizza e chegou a avisar a mãe que não demoraria, pedindo para deixar a porta aberta, mas ele não voltou. Horas depois, quando já estava dormindo, ela foi avisada sobre o grave acidente que aconteceu perto de casa.