Homem morre no RJ após ser atropelado por veículo do Exército em via do BRT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem morreu nesta quinta-feira (2) após ser atropelado por um caminhão do Exército que trafegava na pista exclusiva do BRT Transbrasil, no Rio de Janeiro.



A Mobi-Rio, que administra o BRT na cidade, ressaltou que o caminhão trafegava “indevidamente” na pista localizada na Avenida Brasil. “A utilização indevida da calha, além de acarretar acidentes, atrapalha a operação do BRT”.



Após o atropelamento, a pista do BRT ficou interditada por cerca de três horas. Os BRTs tiveram que fazer um desvio.



O Exército e a Polícia Civil fizeram perícia no local. O motorista do caminhão foi ouvido e, segundo a polícia, agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias do incidente.



O Corpo de Bombeiros também foi ao local, mas o homem já estava morto.



A reportagem entrou em contato com o Exército. Se houver resposta, o texto será atualizado.