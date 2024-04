Homem morre atropelado por viatura da PM que perseguia suspeitos no Recife

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um motociclista de 51 anos morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco que realizava uma perseguição a suspeitos de assalto no Recife.



Policiais faziam uma ronda e retornavam à base por volta das 5h desta quarta-feira (24), quando viram dois homens que estariam roubando uma motocicleta. Os agentes deram início a uma perseguição contra os suspeitos, que fugiram em direção à avenida Agamenon Magalhães, segundo informações da PMPE.



Vítima não tinha relação com a ocorrência. Durante a ação de perseguição, a viatura da PM colidiu contra uma motocicleta que passava pelo local no cruzamento da avenida Agamenon com a rua do Paissandú.

Com o impacto da batida, a vítima, identificada como João Gilberto de Oliveira Filho, foi arremessada para longe do carro da polícia, que ficou com a frente parcialmente destruída.



Motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração. Em nota, o hospital informou que João Gilberto deu entrada na unidade por volta das 5h59, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).



Em nota, a PMPE lamentou o ocorrido e disse se solidarizar com familiares e amigos do motociclista. A corporação ressaltou que “todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelo Comando Geral da PM”.



Suspeitos conseguiram fugir e até o momento não há informações de que tenham sido localizados. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para pedir maiores detalhes da investigação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.



VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DA PMPE:



A Polícia Militar informa, através do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), que por volta das 05h desta quarta-feira (24/04), uma equipe da unidade estava retornando à base quando visualizou dois homens roubando uma motocicleta, nas proximidades do viaduto da João de Barros. Os suspeitos fugiram de moto ao notar a chegada da viatura e foi dado início a uma perseguição pela Avenida Agamenon Magalhães.



No cruzamento da Agamenon com a Paissandú, houve uma colisão envolvendo uma outra motocicleta e uma das viaturas que estava realizando o acompanhamento da ocorrência. O efetivo acionou o socorro para a vítima pelo Corpo de Bombeiros e a presença do IC e da CTTU. Após receber primeiros socorros no local, o homem ferido foi encaminhado para o Hospital da Restauração. Os meliantes conseguiram fugir.



A PMPE foi informada que infelizmente a vítima do acidente foi a óbito e se solidariza com a família e amigos. Todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelo Comando Geral da corporação.