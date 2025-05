Homem morre após subir em teto de trem da Linha 11-Coral da CPTM

Um homem de 31 anos morreu eletrocutado na noite de quarta-feira, 7, após subir no teto de um trem da Linha 11-Coral da CPTM, na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso está sendo apurado pela Polícia Civil e foi registrado como “morte suspeita”.

A SSP afirma que o trem estava parado na estação Estudantes quando o homem subiu no teto de um dos vagões e sofreu uma descarga elétrica, por volta das 23 horas desta quarta. “O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do SAMU”, diz a pasta.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) lamentou a morte e disse que o homem, ao subir no teto do trem, esbarrou na rede aérea de fios e, por isso, recebeu a descarga elétrica. “A CPTM vai colaborar com a investigação policial, inclusive com o resgate das imagens da estação.”

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e encaminhado ao 1º Distrito Policial, responsável pela área. Foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Um suposto motivo pelo qual o homem decidiu subir no veículo não foi divulgado pela SSP. No entanto, nas redes sociais, há relatos de uma prática chamada “surf no trem”, em que usuários sobem no teto dos vagões para viajar de maneira “radical”. Esse tipo de atividade é proibida e confere risco de morte.

Também nesta semana, um homem morreu na Linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, ao ficar preso entre a porta automática da plataforma da estação Campo Limpo e o trem. O caso também foi registrado como “morte suspeita” e está sendo investigado.

Segundo a ViaMobilidade, Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno, de 35 anos, ultrapassou os avisos visuais e sonoros de fechamento das portas e acabou ficando preso no vão. A diz que, após o ocorrido, está providenciando mais recursos de segurança.