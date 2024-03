Homem mata sogra com ajuda da namorada e tenta esconder corpo, diz polícia

O suspeito, de 23 anos, está foragido. Pai do jovem foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Um homem matou a sogra e escondeu o corpo dela dentro de uma geladeira em Maceió, informou a Polícia Civil. Leia também PF prende indígenas suspeitos de estuprar sobrinha de 12 anos no AM

Governadores do Sul e Sudeste cobram recursos federais para combate à dengue A vítima tinha 44 anos. A filha dela, de 13 anos, foi apreendida por participação no crime. O suspeito, de 23 anos, está foragido. Pai do jovem foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma mata. Crime teria sido cometido na casa da vítima, após uma discussão. Segundo a investigação, a mulher não concordava com o namoro entre o homem e a filha dela, e os dois anunciaram que iriam morar juntos. “A menina disse que deram uma pancada na cabeça dela [vítima], mas ela não morreu. Foi quando ele [namorado] pegou uma faca e deu várias facadas na vítima”, explicou a Polícia Civil. O corpo foi descoberto após uma denúncia. O fretista que fez o transporte do eletrodoméstico até a mata desconfiou da situação e procurou a polícia. Ele relatou que foi contratado para uma mudança do bairro Jacintinho para o bairro Benedito Bentes, em Maceió, na manhã desta terça-feira (5). Geladeira foi jogada em uma ribanceira. O fretista relatou aos policiais que após procurarem, não encontraram o endereço onde o eletrodoméstico deveria ser entregue e, por isso, pai e filho resolveram descartá-lo na mata da Guaxuma. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE