Governadores do Sul e Sudeste cobram recursos federais para combate à dengue

Governadores dos sete estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil divulgaram, no último sábado (2), uma carta conjunta em que cobram do governo federal a “atualização dos critérios de distribuição de recursos” para combate à epidemia de dengue e “maior celeridade no desenvolvimento e na produção de vacinas”.

O documento foi divulgado no encerramento do 10º encontro do Cosud (Consórcio Integrado do Sul e Sudeste), realizado em Porto Alegre. Integram o grupo os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As duas regiões, que reúnem cerca de 114 milhões de habitantes, estão entre as mais atingidas pela atual epidemia de dengue. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina já decretaram situação de emergência em saúde pública.

“Dado que a epidemia acomete neste momento particularmente o Sul e o Sudeste, contrariando a série histórica, os estados dessas duas regiões advogam pela atualização dos critérios de distribuição de recursos federais para a realidade atual”, diz trecho do documento.

A carta também cobra mais celeridade no desenvolvimento e produção de vacinas, além de “uma distribuição que, a um só tempo, seja ágil e atenda a critérios transparentes e pactuados com os entes da federação”.

Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre as demandas do Cosud até a conclusão desta reportagem.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 1.212.263 casos prováveis de dengue e 278 mortes confirmadas pela doença só neste ano. O coeficiente nacional de incidência é de 597 casos para cada 100 mil habitantes.