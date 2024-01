Homem é preso suspeito de tentar matar ex-namorada no trabalho dela em GO

Ação foi registrada em vídeo. Câmeras de segurança do estabelecimento em que a vítima trabalha gravaram o momento em que o suspeito chega

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de ir até o local de trabalho da ex-namorada, uma mulher de 33 anos, e tentar matá-la com um canivete. O caso ocorreu na segunda-feira (15), no setor Santo André, em Aparecida de Goiânia (GO).

Ação foi registrada em vídeo. Câmeras de segurança do estabelecimento em que a vítima trabalha gravaram o momento em que o suspeito chega no local de moto. Ele desce e, pouco tempo depois, reaparece nas câmeras, acompanhado pela ex-namorada.

Em seguida, ele mexe em uma mochila, retira um objeto e começa a dar golpes na mulher. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o homem atacou a vítima com um canivete. Ela consegue escapar e tenta se esconder atrás de um caminhão que estava estacionado, mas o suspeito tenta atacá-la novamente. Em seguida, funcionários saem da empresa e também são ameaçados.

A vítima conseguiu se abrigar em um restaurante e ligar para a polícia. O suspeito foi preso em flagrante e disse que ele e a mulher namoraram por cinco meses e que a relação chegou ao fim, mas ele não aceitava o término.

O homem vai responder por tentativa de feminicídio. Como não teve a identidade revelada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.