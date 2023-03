Homem é preso pela 4ª vez após ameaçar de morte a ex

Um homem foi preso pela quarta vez após ameaçar a ex-companheira e ela conseguir pedir ajuda por telefone

Homem é preso pela quarta vez após ameaçar a ex-companheira e ela conseguir pedir ajuda por telefone, o caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a delegada Cybelle Tristão, a prisão aconteceu depois que a mulher enviou áudios à Defensoria Pública, que foram repassados à Polícia Civil, pedindo ajuda dizendo que o ex teria usado o telefone de outra pessoa para ameaçar ela e o pai dela, dizendo que iria matá-los.

“Essa vítima tinha deixado vários áudios no telefone da defensoria pedindo socorro, pedindo ajuda, falando que não aguentava mais as pertubações dele, a perseguição, que ele tinha ligado ameaçando, dizendo que não iria pagar a pensão alimentícia para a filha e que ia matar ela e o pai dela”, contou a delegada.

Até a última atualização não havia obtido contato com a defesa do suspeito para que se posicione. À polícia, o homem negou ter ameaçado a vítima, mas afirmou que realmente ligou para a mulher, descumprindo uma medida protetiva de urgência que ela tem contra ele. Além disso, ele alegou que só ligou porque queria notícias da filha do ex-casal, que tem 2 anos.