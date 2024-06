Homem é preso após agredir mulher com soco no rosto em Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um homem deu soco no rosto de uma mulher que caminhava em Copacabana, na zona sul do Rio, na quarta-feira (26). Ele foi preso momentos depois.



A vítima andava na calçada da rua Barata Ribeiro, ao lado de outra mulher. Na sequência, o agressor que caminhava no sentido contrário a ataca, do nada, com um soco no rosto. Ela cai no chão já desacordada, e ele, por sua vez, foge. Ninguém teve o nome divulgado.



Três homens que presenciaram a agressão saem para ajudar a mulher. Um deles corre atrás do agressor, mas sem sucesso. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens devem ajudar nas investigações.



Segundo a Polícia Militar, equipes do BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas) prenderam o suspeito momentos depois, a poucos quarteirões de distância. Ele foi conduzido para a 12ª DP (Delegacia de Polícia).



A Polícia Civil informou à reportagem que ele irá responder por tentativa de homicídio. A vítima foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, depois, transferida para um hospital particular.