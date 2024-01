Homem é prensado contra próprio carro durante briga de trânsito em MG

Os dois discutiram por alguns quarteirões. Quando conseguiu a ultrapassagem, o homem de 45 anos parou o carro no meio da rua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem foi prensado contra o próprio carro durante uma briga de trânsito em Uberaba (MG).

O homem de 45 anos tentava fazer uma ultrapassagem e começou a gritar com o motorista da frente. Segundo apurou a PM, ele fazia manobras arriscadas e estava bastante alterado. O caso aconteceu na manhã de terça (16) na rua Oswaldo Cruz.

Os dois discutiram por alguns quarteirões. Quando conseguiu a ultrapassagem, o homem de 45 anos parou o carro no meio da rua, desceu com um cassetete na mão e bateu no vidro do motorista.

Uma mulher desce do carro assustada e o motorista de 34 anos acelera e prensa o homem contra o próprio carro. O motorista dá marcha ré e para o veículo a alguns metros de distância.

O motorista relatou à PM que ficou com medo do que poderia acontecer com sua família e, por isso, acelerou o carro. Ele diz que o homem de 45 anos se irritou depois que ele freou para passar por um buraco na rua e começou a persegui-lo.

O homem sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. A polícia diz que o encontrou totalmente fora de si e gritando palavras sem nexo. Ele foi socorrido até o Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineira e está internado.

A PM apreendeu com o homem atropelado 12 cigarros de maconha, um soco inglês e um canivete. Tudo foi apreendido.

O motorista de 34 anos foi ouvido na delegacia e liberado “por falta de elementos que pudessem configurar a conduta como tentativa de homicídio doloso”. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos e acompanhamento da evolução e gravidade das lesões da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inquérito policial também vai investigar o porte de porções de maconha, além da posse do bastão, soco inglês e canivete do homem de 45 anos. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil em Uberaba.