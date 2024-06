Homem é morto pela PM após jogar mulher de caminhão e fugir em BH

THIAGO BOMFIM (FOLHAPRESS)

Um homem de 36 anos foi morto pela Polícia Militar de Minas Gerais, em Contagem, após jogar uma mulher de um caminhão e fugir da polícia. A vítima morreu.



Homem jogou mulher de caminhão e então a atropelou. O suspeito, identificado como Roger Rodrigues de Oliveira, teria atropelado a mulher intencionalmente na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Ainda não se sabe o motivo do crime.



Perseguição durou cerca de 20 minutos. Após os policiais identificarem o caminhão, dezenas de viaturas foram enviadas para interceptar o caminhão. Ele só foi parar o caminhão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Suspeito tentou atropelar policiais. Em dado momento, o motorista parou em um sinal vermelho e foi abordado por PMs, que apontaram as armas para ele e pediram que descesse do caminhão. Segundo a TV Globo, ele então acelerou contra os policiais, que tiveram de correr para não serem atropelados.

Oliveira foi morto por PMs após ter parado caminhão. Ele foi atingido por diversos disparos e morreu no local.



Corpos foram levados ao IML. Segundo a PCMG, ambos os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, e o caminhão foi apreendido e levado ao pátio da corporação.

A PCMG investiga o caso.