Homem diz ter dado um mata-leão na vítima enquanto estavam de “conchinha”

O homem afirmou em depoimento que só parou de estrangular a vítima quando “não sentiu mais o próprio braço”

Gabriel Henrique Santos, técnico em informática acusado de assassinar uma mulher para não assumir a paternidade, afirmou em depoimento que imobilizou a vítima com um golpe de mata-leão, enquanto estavam de ‘conchinha’.

O corpo da vítima foi encontrado em Pimenta Bueno (RO), na última quinta-feira (3), após parentes irem à casa de Antonieli verificar o porquê da vítima não ter ido trabalhar e nem responder às mensagens de celular. Ao entrarem na casa da mulher, os parentes se depararam com a mulher morta em cima da cama.

Segundo a investigação, o homem, que é filho de pastores evangélicos e está casado com outra mulher, com quem tem um filho, cometeu o crime para ocultar o caso extraconjugal. O homem contou em depoimento na delegacia de Pimenta Bueno, na sexta-feira (4), que mantinha um relacionamento com a vítima, sua também colega de trabalho, a 10 meses.

O crime

Gabriel afirmou que, após o fim do expediente da última terça-feira (1°), Antonieli pediu para conversar com ele urgente e não poderia ser em chamada de vídeo. Durante o encontro, a vítima revelou a gravidez ao homem “ela pegou uma caixinha no guarda-roupas e dentro havia uma roupa de bebê e um teste de gravidez com resultado positivo”, declarou.

O homem afirmou que dormiram juntos na terça-feira e que, um dia depois, na quarta-feira (2), o acusado pediu para encontrar a vítima novamente após o expediente. Eles foram para a casa e Antonieli perguntou se ele iria assumir a criança. Segundo o suspeito, ele não tinha dúvidas que o bebê era seu, porém pediu mais tempo para “digerir” a notícia, até sexta-feira (4).

Enquanto estavam deitados de ‘conchinha’ na cama, após a conversa, Gabriel afirma ter tido uma crise de ansiedade e então, começou a atacar a vítima. “Ela estava deitada no meu braço esquerdo, de costas pra mim, quando do nada dei um mata-leão, imobilizando-a também com as pernas. Ela se debateu e lutou contra a própria morte”, relatou o suspeito.

Gabriel afirma que só parou o ataque quando não sentiu mais o próprio braço “de tanto que havia apertado o pescoço dela”. O homem afirma ter chorado ao perceber o que fez, mas ao notar que a vítima estava viva, pegou uma faca na cozinha e enfiou no pescoço da vítima. O homem afirmou que após o crime, pegou a faca, o celular da vítima, a caixinha com o teste de gravidez de Antonieli e jogou tudo no rio que passa dentro da cidade e fugiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Ministério Público (MP), Gabriel Henrique Santos Souza Masioli, de 28 anos, compareceu à delegacia e, no primeiro momento, não ficou preso porque já havia passado o período de flagrante. Na sexta-feira (4), ao ser informado da prisão decretada pela Justiça de Pimenta Bueno, o homem se apresentou à polícia e agora está preso.