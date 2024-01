Helicóptero com quatro pessoas cai em Capitólio (MG)

A corporação foi acionada às 9h20 para o atendimento do acidente. Por volta de 12h, três vítimas já haviam sido encaminhadas

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um helicóptero com pelo menos quatro tripulantes caiu na manhã desta terça-feira (2) em uma represa do lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio (a 279 km de Belo Horizonte), segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada às 9h20 para o atendimento do acidente. Por volta de 12h, três vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento médico, enquanto uma seguia desaparecida.

Informações iniciais dos bombeiros apontam que a aeronave havia sido fretada para passeio e teria outras programações agendadas na sequência. O acidente teria ocorrido pouco após a decolagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os tripulantes resgatados não souberam informar sobre a percepção de algum tipo de pane com a aeronave.

O piloto do helicóptero foi identificado como Lucas Chaves Ávila. O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Piumhi (a 258 km de Belo Horizonte) com suspeita de fratura na coluna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com os bombeiros, a passageira Júlia Mendonça Silva Bernardes, 22, também recebeu atendimento médico e estava consciente.

Uma terceira vítima, que não teve nome e idade divulgados, reclamou de falta de movimento nos membros inferiores, disse o Corpo de Bombeiros. Ela foi conduzida para atendimento médico pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil também deslocou equipe de policiais e perícia para o local do acidente, registrado na região de Escarpas do Lago. Uma suspeita inicial indicava que o helicóptero seria da Polícia Civil, mas a hipótese foi descartada logo em seguida pelos bombeiros.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), no Rio de Janeiro, foram acionados para o atendimento da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MMA em Capitólio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O município mineiro é conhecido por atrair turistas que visitam de barco os cânions do lago de Furnas, palco de uma tragédia há quase dois anos. Em janeiro de 2022, a queda de uma grande rocha matou dez pessoas.

Após um período interditado, o local foi reaberto com uma série de restrições, mas, recentemente, a Prefeitura de Capitólio afrouxou as exigências. Um decreto passou a permitir que os turistas não sejam mais obrigados a usar coletes e capacetes em seus passeios no lago, que é conhecido como “mar de Minas”.

Na tarde de domingo (31), um helicóptero desapareceu após deixar o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A aeronave seguia em direção a Ilhabela, no litoral norte do estado. Uma passageira gravou um vídeo que registrava forte neblina durante o voo.