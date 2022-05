Grau Educacional lança projeto de ensino com mais de 1000 bolsas para cursos técnicos

A previsão é de que as aulas comecem em julho deste ano, a depender do curso e da formação das turmas

A rede Grau Educacional lançou o projeto Grau Social neste mês de março. Essa iniciativa irá ofertar 1000 bolsas para cursos de qualificação técnica e profissionalizante em todo o Brasil.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 16 de maio de 2022 no site do grupo (Neste link).

Para concorrer à vaga é necessário ter entre 18 e 30 anos, estar desempregado, ter disponibilidade para aulas presenciais e ter cursado o Ensino Médio completo.

Dentre as opções às quais o candidato poderá escolher estão mais de 30 cursos técnicos como Informática, Segurança do Trabalho, Administração e Eletrotécnica. Também foram disponibilizadas bolsas para mais de 40 cursos profissionalizantes, dentre os quais Balconista de Farmácia, Bombeiro Civil, Refrigeração e Climatização, e Informática para Adultos.

A previsão é de que as aulas comecem em julho deste ano, a depender do curso e da formação das turmas, de acordo com o número de vagas na unidade escolhida pelo candidato.

Todas as unidades espalhadas pelas cinco regiões do Brasil da rede Grau Técnico e Grau Profissionalizante estão participando do projeto. Os interessados têm até o dia 31 de maio para se inscrever.

Requisitos

Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos completos;

Estar desempregado;

Ter realizado o Enem pelo menos uma vez nos 3 (três) anos anteriores (2019, 2020 ou 2021), devendo apresentar o resultado obtido no ato de inscrição, ou apresentar o histórico do Ensino Médio;

Ter disponibilidade para aulas presenciais e eventuais aulas práticas, bem como visitas técnicas junto às empresas parceiras, quando houver.

Para bolsas do Grau Profissionalizante, você precisa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE