Governo libera exportação de tubarão ameaçado de extinção

Análises de risco colocam o mako como, possivelmente, o tubarão do Atlântico mais vulnerável à pesca por espinhéis

Phillipe Watanabe

São Paulo, SP

Governo federal publicou uma portaria que autoriza a exportação do tubarão Isurus oxyrhynchus, popularmente conhecido como mako. A espécie faz parte de listas internacionais de animais ameaçados e deve entrar na próxima relação brasileira de espécies ameaçadas de extinção. A liberação preocupa especialistas.

A portaria, assinada por Jorge Seif Júnior, secretário da Pesca (parte do Ministério da Agricultura), e por integrantes dos ministérios do Meio Ambiente e da Economia, estabelece cotas de 20,79 toneladas para exportação de produtos, subprodutos e partes do mako e de 415,86 toneladas para tubarões inteiros.

As barbatanas de tubarões são, normalmente, o principal item de interesse e movimentam um mercado de luxo na Ásia. No caso do mako, porém, até a carne costuma ser apreciada. Em 2015, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estimava que os produtos relacionados a tubarões movimentavam cerca de US$ 1 bilhão por ano.

O Brasil é o maior consumidor do mundo de tubarões, normalmente vendidos sob a nomenclatura genérica de cação.

Também conhecido como tubarão-anequim, o animal é classificado como ameaçado na lista vermelha da IUCN (International Union for Conservation of Nature), na qual é apontada uma diminuição geral das populações da espécie.

Por sua situação ao redor do mundo, o mako foi recentemente colocado no apêndice 2 da Cites (Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção), da qual o Brasil é signatário.

Uma análise do projeto Política por Inteiro, que monitora atos normativos do governo na área ambiental e é parceiro da Folha no Monitor da Política Ambiental, ainda chama a atenção para o fato de o Brasil ter apoiado a listagem do mako no apêndice do Cites. O projeto classificou a medida como de flexibilização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os animais do apêndice 2 não necessariamente estão ameaçados de extinção, mas isso pode acontecer se o comércio não for atentamente acompanhado. Segundo a Convenção, o comércio internacional das espécies presentes neste anexo exige regulamentação e autorizações que só devem ser dadas caso as autoridades tenham a certeza que a comercialização não será prejudicial para a sobrevivência da espécie.

Um dos problemas da portaria, segundo especialistas ouvidos pela Folha, é exatamente a questão de se tratar de uma espécie ameaçada. Avaliações de risco feitas pelo ICMBio já apontam a vulnerabilidade da espécie, com manejo inadequado, pesca sem restrições e alto valor da carne, pontos que, segundo o órgão, levam à exigência de medidas de precaução. A autarquia já recomendou a inclusão do mako na próxima lista de animais ameaçados do Brasil.

De toda forma, segundo especialistas, a proibição de comércio de um animal não necessariamente é o caminho para a preservação. Eles dizem, porém, que no Brasil faltam dados e fiscalização, o que torna temerária a liberação de exportação de uma espécie ameaçada.

“Não quer dizer que não pode mais pescar. A questão toda é saber quanto eu posso pescar, onde eu posso pescar”, diz Ana Paula Prates, engenheira de pesca e representante do Instituto Talanoa e projeto Política por Inteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O quanto e o onde são problemas no Brasil. O país não tem atualizações oficiais de estatísticas de estoques pesqueiros há mais de uma década, o que dificulta o monitoramento de espécies e projeções de possíveis impactos comerciais.

“O mundo inteiro já reconhece a espécie como ameaçada. Estão implementando sanções, como no Atlântico Norte, onde a pesca foi paralisada”, diz Rodrigo Barreto, secretário da Sbeel (Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios) e pesquisador que estuda o mako há mais de uma década.

“Aqui no Brasil parece que é confortável a gente ficar sem estatística pesqueira. E apesar de a gente fazer essa divisão em populações do Atlântico Norte e Sul, existem evidências de que haja uma população única do mako.”

Junto à falta de dados de pesca, as características do mako, espécie visada para capturas, colocam mais questões problemáticas em relação a autorizações para pesca.

Análises de risco colocam o mako como, possivelmente, o tubarão do Atlântico mais vulnerável à pesca por espinhéis (método que tem uma forte linha principal de pesca com diversos anzóis em seu comprimento).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A espécie tem maturidade sexual tardia, com fêmeas se tornando férteis somente por volta do final da primeira década de vida ou início da segunda, o que leva o mako a uma grande vulnerabilidade à pesca.

Estudo feito no Brasil e publicado na Plos One, em 2016, aponta que a maior parte dos animais capturados por barcos na costa brasileira são juvenis, ou seja, ainda não atingiram a maturidade sexual e, consequentemente, não conseguiram se reproduzir.

Especialistas afirmam ainda que outro problema da portaria interministerial foi o seu processo de produção, que não teria seguido os procedimentos padrões para autorização de exportação. Chamam atenção ainda para o fato da medida ter efeito retroativo, para animais pescados até 21 de dezembro do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para serem exportadas, espécies da Convenção precisam receber pareceres atestando que exportação não prejudicará a sobrevivência da espécie e verificação das autoridades científicas e administrativas da Cites, que no Brasil são o Ibama e o ICMBio, aponta a análise do Política por Inteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tal processo de análise, porém, não foi concluído.

A Folha de S.Paulo questionou a Secretaria de Pesca (parte do Ministério da Agricultura) e o Ministério do Meio Ambiente sobre os critérios técnicos para a norma e pediu à Pasta ambiental acesso aos documentos que embasaram a liberação.

O Ministério do Meio Ambiente afirmou, em nota, que a publicação da portaria é baseada no que é expresso no artigo 28 do decreto 3.607/2000.

O artigo em questão afirma que “a exportação de espécies incluídas nos Anexos II e III da CITES poderá ser objeto de contingenciamento a ser estabelecido, conjuntamente, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, e pelo Ministério do Meio Ambiente, que determinarão as quantidades anuais e semestrais, admissíveis para exportação das espécies”.

“Esse dispositivo superpõe o procedimento habitual estabelecido pelos artigos 8º e 9º que dispõe sobre os procedimentos ordinários a serem adotados para exportação de espécies listadas no Anexo II da CITES”, diz a Pasta ambiental.

Os artigos 8º e 9º dizem respeito à participação das autoridades científica e administrativa no processo de exportação ou importação de animais presentes nos anexos da Cites.

O Ministério do Meio Ambiente afirma ainda que o “Isurus oxyrinchus não consta da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos”. A relação, porém, não é atualizada há alguns anos.

“Os limites estabelecidos seguiram todos os procedimentos e regulamentos estabelecidos”, diz o ministério, que não enviou os documentos solicitados.

O Ministério da Agricultura não enviou respostas até o momento.