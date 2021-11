Governo irá comprar mais 100 milhões de doses de vacinas

Desde o início da pandemia, foram diversos pedidos de créditos adicionais para a compra dos imunizantes foram atendidos

Pensando no próximo ano e na continuação da campanha de vacinação contra a covid-19, o Ministério da Economia liberou mais R$ 1,4 bilhão no orçamento de 2021 para a compra de novas doses de imunizantes. Com o valor, a Saúde poderá adquirir mais 100 milhões de vacinas.

O valor autorizado pela Economia refere-se a um crédito suplementar à Lei Orçamentária deste ano. Desde o início da pandemia, foram diversos pedidos de créditos adicionais para a compra dos imunizantes foram atendidos, somando, no total, cerca de R$ 31 bilhões.

Segundo a Economia, o valor não ultrapassa o teto de gastos previstos. “O crédito publicado não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites para as despesas primárias estabelecidos pelo teto de gastos nem afeta a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, considerando que decorre de redução de outras despesas primárias.”

Vacinação

Atualmente, mais de 158 milhões de brasileiros (89,4%) iniciaram o ciclo de vacinação com a primeira dose e 133 milhões (75,4%) já completaram com a segunda dose ou com o imunizante de dose única.

Desde a chegada do vírus no país, em março do ano passado, 22 milhões de casos da doença foram notificados e 613.066 pessoas faleceram em decorrência de complicações do da doença. Todas as informações são do Ministério da Saúde.