Governo de SP estuda revisar contratos em programa de fornecimento de leite

Joana Cunha

São Paulo, SP

Após se reunir com fornecedores do programa Vivaleite para falar do aumento no preço do produto, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo diz que recebeu uma série de pedidos de reequilíbrio nos contratos de abastecimento.

Eles reclamam da alta dos custos de produção e transporte e de questões ambientais como a seca. Dados do IPCA de junho apontam alta de 41,76% no leite longa vida neste ano.

A secretaria afirma que está avaliando medidas de manutenção do fornecimento. O órgão diz que busca agilizar os prazos.

O projeto estadual do leite atende mais de 300 mil beneficiários em todo o estado, segundo a secretaria.