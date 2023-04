Governador decreta luto de três dias após ataque a creche em SC; ministros cobram punição

Ministros lamentaram o ataque nas redes sociais e pediram punição severa ao assassino, após manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado após ataque em uma creche de Blumenau que deixou quatro crianças mortas e quatro feridas na manhã desta quarta-feira (5). “Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, disse Mello.

Uma machadinha foi usada na ação, segundo o tenente-coronel da Polícia Militar catarinense Márcio Filippi. De acordo a PM, o autor do ataque se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar.

Ministros lamentaram o ataque nas redes sociais e pediram punição severa ao assassino, após manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Triste a cultura da violência que se espalhou pelo Brasil”, disse Paulo Pimenta (PT), que comanda a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento, lamentou mais um ataque em escola. “Cada vez mais, se fazem necessárias medidas de segurança em escolas e creches do Brasil”, disse. “Punição severa ao assassino.”

Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, Daniela Carneiro (União Brasil), do Turismo, Luiz Marinho (PT), do Trabalho, e Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Márcio França (PSB), de Portos e Aeroportos, também enviaram solidariedade às famílias das vítimas.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que acompanha o caso junto com o governador catarinense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Recebemos chocados a informação do ataque a uma creche em Santa Catarina, vitimando crianças indefesas e provocando uma dor imensurável às famílias e angústia à população”.

Também nas redes sociais, Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, associou o ataque ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “Cultura de ódio de Bolsonaro provoca mais 4 vítimas em uma creche em Blumenau.”

O senador Flávio Bolsonaro (PL) escreveu que o episódio é uma tragédia. “Que Deus possa confortar o coração dos familiares das vítimas. Meus sinceros sentimentos”, afirmou no Twitter.

Mais cedo, Lula chamou o ataque de ‘monstruosidade’ e lamentou as mortes. “Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas”, disse Lula no Twitter.