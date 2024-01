Goiás e Minas Gerais lideram resgates de trabalhadores escravizados

O cultivo de café foi o setor com o maior número de resgatados, totalizando 302 trabalhadores escravizados, ficando à frente do setor da cana-de-açúcar, com 258 resgates

Em 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 3.190 trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Esse é o maior número de resgates em 14 anos. Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (10), entre os estados com os maiores números de casos estão Goiás (739), Minas Gerais (651) e São Paulo (392).

O levantamento ainda mostra que foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais, o que possibilitou o pagamento de R$ 12,8 milhões em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores resgatados após atuação dos auditores federais.

O cultivo de café foi o setor com o maior número de resgatados, totalizando 302 trabalhadores escravizados, ficando à frente do setor da cana-de-açúcar, com 258 resgates, que liderava os dados até meados do ano passado.

A Região Sudeste registrou o maior número de ações e resgates, com 225 estabelecimentos fiscalizados e 1.153 trabalhadores resgatados, seguido do Centro-Oeste, com 114 fiscalizações e 820 resgates. O Nordeste aparece em seguida, com 552 trabalhadores resgatados e 105 ações realizadas. No Sul, foram 84 ações e 497 resgates. No Norte, 168 resgatados e 70 ações realizadas pelo MTE.

Com esses dados, subiu para 63,4 mil o número de trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão desde que foram criados os grupos de fiscalização móvel, em 1995.

A fiscalização é coordenada pelo MTE, por meio do Grupo Móvel, em parceria com outros órgãos ao longo dos anos, como as polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF), entre outras instituições.

O combate ao trabalho análogo à escravidão conta com a possibilidade de denúncias feitas de forma remota e sigilosa no Sistema Ipê.

Números por estado

Goiás – 739

Minas Gerais – 651

São Paulo – 392

Rio Grande do Sul – 334

Piauí – 158

Maranhão – 107

Paraná – 101

Bahia – 87

Espírito Santo – 77

Alagoas – 74

Pará – 74

Mato Grosso do Sul – 70

Santa Catarina – 62

Paraíba – 62

Ceará – 40

Tocantins – 38

Roraima – 37

Rio de Janeiro – 33

Pernambuco – 24

Rondônia – 16

Mato Grosso – 10

Amazonas – 3

Distrito Federal – 1

Rio Grande do Norte – 0

Total – 3.190

As informações são da Agência Brasil