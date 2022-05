Ganhar prêmio máximo da nova loteria é 5 vezes mais difícil do que levar a Mega

Se comparada à Lotofácil, o cenário é ainda pior. Levar o prêmio principal é 70 vezes mais difícil na nova loteria

Mariane Ribeiro

Matemáticos ouvidos pela Folha apontam que é cinco vezes mais difícil ganhar o prêmio máximo da +Milionária, a nova loteria da Caixa, com uma aposta simples do que ganhar o prêmio principal da Mega-Sena.

Se comparada à Lotofácil, o cenário é ainda pior. Levar o prêmio principal é 70 vezes mais difícil na nova loteria.

Na +Milionária, a aposta simples custa R$ 6 e oferece a opção de marcar seis números de 1 a 50 e dois “trevos” de 1 a 6. O prêmio principal sai para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.

“Nessa nova loteria, a chance de alguém acertar o prêmio principal jogando a aposta mínima é de 1 em, mais ou menos, 240 milhões. Já na Mega-Sena é de 1 para 50 milhões. Na Lotofácil, que é a mais fácil das três, a chance é bem maior, de 1 em 3 milhões”, explica Fábio Machado, professor do Departamento de Estatística do IME-USP.

William Febronio de Mattos, professor de matemática do Colégio Presbiteriano Mackenzie, aponta o fator que dificulta a conquista do prêmio principal da nova loteria.

“A questão é que essa, além das dos acertos das dezenas, ainda traz os dois acertos necessários entre os seis trevos. Esse fator eleva muito as possibilidades de combinações e diminui as chances de acertar”, diz Mattos.

No entanto, ambos apontam que a +Milionária aumenta a chance de ter ganhadores de prêmios menores por ter dez faixas de premiação.

“Ela tem muitas faixas de prêmio. Na mais fácil, que é a última faixa, onde a pessoa precisa acertar dois números e um trevo, a chance de acertar é de 1 em 15. Na Lotofácil, o prêmio menor tem chance de 1 em 11. Então, essa ponta facilita que tenha um grande número de ganhadores de prêmios menores”, explica Machado.

Em um cenário em que um jogador decida fazer apostas múltiplas, preenchendo o máximo do campo de números, que são 12 dos 50, e o máximo de trevos, que são 6 de 6, a chance de ganhar cresce.

“Esse jogo, que daria uma somatória de 13.860 apostas simples e custaria R$ 83.160,00, faz o cenário ser bem mais favorável numericamente. As chances passam a ser 1 para 18 mil”, calcula o professor da USP.

Os dois especialistas afirmam que, devido à dificuldade para acertar os seis números e os dois trevos, o prêmio principal deverá acumular mais vezes do que o da Mega-Sena.

O primeiro sorteio da +Milionária ocorrerá apenas no dia 28 de maio, mas as apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.