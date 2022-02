Fuvest divulga aprovados na segunda chamada nesta sexta-feira (25)

Quem for aprovado terá de se matricular entre as 8h de segunda (28) e as 16h de terça-feira (1º)

A Fuvest divulga na próxima sexta-feira (25) a lista de candidatos aprovados na segunda chamada do vestibular da USP (Universidade de São Paulo). Os nomes poderão ser conferidos no site da instituição. Quem for aprovado terá de se matricular entre as 8h de segunda (28) e as 16h de terça-feira (1º). O processo se dará em duas etapas, ambas virtuais. Na primeira, o candidato preenche um formulário, faz upload de uma fotografia recente e de um documento de identidade, além de um certificado atestando que terminou o Ensino Médio e de um histórico escolar. Depois, deverá confirmar a matrícula clicando num link que será enviado ao email cadastrado pelo vestibulando quando se inscreveu para o processo seletivo. Caso o aprovado não possa fazer a confirmação, pode constituir um procurador, que deverá apresentar virtualmente toda a documentação exigida, além de procuração assinada pelo candidato. Em caso de dúvidas sobre o processo de matrícula, o vestibulando deve entrar em contato com a Central Unificada de Matrículas USP ([email protected]). Neste ano, a USP oferece 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sisu. Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade ampla concorrência, 2.169 para estudantes de escolas públicas e 1.088 para pretos, pardos e indígenas que estudavam em colégios públicos.