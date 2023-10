Fungo raro infectou mais de 100 pessoas em Macapá

O Serviço de Vigilância em Saúde do Amapá e a Anvisa investigam o caso para entender como o fungo chegou ao local de cirurgias

No dia 4 de setembro, foi realizado um mutirão para tratar pacientes com catarata em Macapá, capital do Amapá, e o que era pra ser um momento de alívio, acabou se tornando um problema ainda maior. Um fungo que costuma afetar plantas foi o responsável por uma infecção rara em 104 dos 141 pacientes operados.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Amapá, o problema foi causado pelo fungo Fusarium, que provoca a endoftalmite, um infecção rara produzida pela ação de micro-organismos que penetram na parte interna do olho, como tecidos, fluidos e estrutura.

O Serviço de Vigilância em Saúde do Amapá e a Anvisa investigam o caso para entender como o fungo chegou ao local de cirurgias. Silvana Vedovelli, secretária de Saúde do Amapá, revelou que está sendo feito um acompanhamento diário com os pacientes.

Sete pessoas precisaram passar por cirurgia para retirada do globo ocular, e outras 15 foram submetidas à transplante de córnea. Outras 45 estão no Pará se tratando em um hospital oftalmológico, muitos à espera também de transplante. Além dessas, 37 tiveram lesões menos graves e estão sendo acompanhadas no Amapá.